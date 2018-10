Ny undersøgelse: Afskibere er dårligt forberedt på svovlkrav

Mange af Maersk Line og de andre store containerrederiers kunder har endnu ikke helt styr på, hvordan de nye brændstofregler i 2020 kommer til at ramme dem.

Kun en ud af ti har lavet en reel analyse af den potentielle effekt på deres omkostninger, og en tredjedel siger, de har dårligt overblik over de nye regler. Det viser en undersøgelse fra konsulenthuset Drewry blandt 106 afskibere og speditører.

Alle rederier skal fra 1. januar 2020 leve op til nye miljøkrav og sejle med renere - men også dyrere - skibsbrændstof med mindre svovl i.

Det anslås at give containerbranchen en ekstraregning på 10 til 15 mia. dollar om året til brændstof eller røgrensningssystemer - de såkaldte scrubbere - i en branche, der i forvejen leverer skuffende lave afkast.

Sidste år tjente de 13 største rederier, der offentliggør regnskaber, til sammen bare 3,5 mia. dollar før renter og skat (EBIT), viser en opgørelse fra et andet konsulenthus, Seaintel.

"Det er derfor tydeligt, at rederierne ikke på nogen måde kan absorbere de ekstra udgifter. Afskiberne bliver nødt til at dække de ekstra omkostninger. Der er simpelthen ikke andre, der kan. Det eneste spørgsmål er: hvordan," skrev Seaintel mandag i en kommentar.

De seneste uger har rederierne, med Mærsk i spidsen, offentliggjort planer for nye brændstoftillæg, der skal sende ekstraudgiften videre til kunderne.

Men ifølge Drewrys undersøgelse føler afskiberne og speditørerne sig ikke godt oplyst. 56 pct. svarer, at de ikke mener, at tillægene er fair eller gennemsigtige nok, og fire ud af fem svarer, at de ikke har fået detaljerede oplysninger fra rederierne.

"I lyset af omfanget af ekstraomkostningerne udløst af de nye regler samt rederiernes forventning om, at deres pris- og tillægsmekanismer med kunderne skal restruktureres, er der behov for, at rederierne tager sig af deres kunders bekymringer om gennemsigtigheden," konkluderer Drewry.

