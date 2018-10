Seaintel: Kun kunderne kan betale svovl-regning

En regning på mere end 10 mia. dollars om året til en branche, der tjener mindre end 4 mia. dollars, kan kun ende et sted: hos kunderne. Sådan lyder konklusionen fra konsulenthuset Seaintel i sit ugebrev mandag.

De store containerrederier, med Maersk Line i spidsen, skal fra 1. januar 2020 leve op til nye miljøkrav og sejle med renere – men også dyrere – skibsbrændstof.

Maersk spår en ekstraregning på 2 mia. dollars om året, og ganger man det op til hele containerbranchen, svarer det til 11,2 mia. dollars, skriver Seaintel, mens andre har estimeret op mod 15 mia. dollars i årlige udgifter til brændstof eller røgrensningssystemer – de såkaldte scrubbere.

Afskiberne bliver nødt til at dække de ekstra omkostninger Seaintel

"Sætter man det i perspektiv, tjente de 13 største rederier, der offentliggør regnskaber, til sammen bare 8,6 mia. dollars før renter og skat (EBIT) i årene 2012 til og med 2017. I 2017 var deres kombinerede EBIT bare 3,5 mia. dollar. Det er derfor tydeligt, at rederierne ikke på nogen måde kan absorbere de ekstra udgifter," skriver Seaintel.

"Afskiberne bliver nødt til at dække de ekstra omkostninger. Der er simpelthen ikke andre, der kan. Det eneste spørgsmål er: hvordan," fortsætter Seaintel.

Maersk lancerede forrige uge et nyt tillæg, der skal sende brændstofomkostningen videre til kunderne. Gebyret, BAF, er baseret på den gældende markedspris for skibsbrændstof (i dollar per ton), som så ganges med en "justeringsfaktor", der er specifik for den enkelte fragtrute – beregnet ud fra blandt andet sejlhastighed.

Senere har rivaler som MSC og CMA CGM også lanceret nye brændstoftillæg, og en anden stor spiller, Hapag-Lloyd, er på trapperne med sit udspil.

Forslagene er dog blevet udsat for kritik blandt rederiernes største kundegruppe, afskiberne. Generalsekretær James Hookham fra brancheforeningen Global Shippers Forum, GSF, kaldte i sidste uge udregningerne for uigennemskuelige.

De afskibere, der er kritiske over for de nye mekanismer, skylder branchen at forklare, hvordan de har tænkt sig at betale de ekstra brændstofudgifter, fordi i sidste ende er der ingen andre til at klare regningen Seaintel

"Når man tager historikken med tillæg i betragtning, er afskibere naturligt mistænkelige over for noget, som rederier siger, er "fair, transparent og klart". GSF vil skille denne finansielle metode ad stykke for stykke, da vi mistænker, at det handler mere om at genoprette raterne end om miljøet," skrev James Hookham ifølge Shippingwatch.

Også andre foreninger og en af verdens største afskibere, Electrolux, har udtalt kritik, som dog i første omgang bliver afvist af rederierne. Seaintel opfordrer afskiberne til at være mere konstruktive.

"De afskibere, der er kritiske over for de nye mekanismer, skylder branchen at forklare, hvordan de har tænkt sig at betale de ekstra brændstofudgifter, fordi i sidste ende er der ingen andre til at klare regningen," slutter konsulenthusets kommentar.

