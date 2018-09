CMA CGM sætter tal på ekstra regning ved 2020-krav

Det franske containerrederi CMA CGM sætter nu tal på, hvor stor ekstraregningen ved de kommende, globale svovlkrav bliver.

I en meddelelse skriver CMA CGM, at rederiet estimerer, at ekstraregningen bliver 160 dollars per teu, når de nye regler træder i kraft 1. januar 2020, som betyder, at skibe kun må sejle med brændstof med maksimalt 0,5 pct. svovl mod i dag 3,5 pct.

"Denne ekstraudgift vil blive medregnet ved hjælp af eller gennem en justering af brændstofsgebyret fra handel til handel," skriver CMA CGM.

Det franske rederi ligger sig dermed på linje med danske Maersk Line, som ligeledes har annonceret, at ekstraomkostninger sendes videre til kunderne.

Det samme gælder, når det kommer til at leve op til de strammere miljøkrav. CMA CGM vil i lighed med Maersk Line leve op til de nye krav ved primært at sejle på det dyrere lavsvovlholdige brændstof frem for scubbere - dog vil rederiet bestille "adskillige" scrubbre, lyder det.

Samtidig oplyser CMA CGM, at rederiet vil investere "markant" i flydende naturgas, LNG, som brændstof. Ni nybygninger skal således være klar til at sejle på LNG.

Tilsammen vil det det altså øge rederiets brændstofudgifter med 160 dollars per teu.

For Maersk Line kan de nye regler betyde en ekstraregning på mere end 2 mia. dollar om året og dermed gøre et væsentligt indhug i driftsoverskuddet.

Nogle af de udgifter vil rederiet derfor forsøge at sende videre til kunderne via BAF-tillægget, som er baseret på den gældende markedspris for skibsbrændstof (i dollar per ton), som så ganges med en "justeringsfaktor", der er specifik for den enkelte fragtrute, for at nå Maersk Lines BAF (i dollar per fyrrefodscontainer).

