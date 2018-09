Analytiker: Sæt ikke næsen op efter gode containerrater

Efter en periode med overvejende positiv udvikling i fragtraterne er rateindekset Shanghai Containerized Fright Index, SCFI, nu faldet tre uger i træk. Den negative udvikling stopper dog ikke nødvendigvis her, vurderer senioranalytiker Morten Imsgard fra Sydbank, der dækker A.P. Møller-Mærsk.

"Nu har vi set tre uger i træk, så det er lidt en trend, men ellers er der stor udsving i de her ugentlig fragtrater. Jeg vil dog ikke blive overrasket, hvis vi får et par uger, hvor der vil være pres på raterne."

"Det er svært at spå om, hvordan raterne bliver på ugebasis, men de grundlæggende fundamentaler i containermarkedet peger bare ikke i retningen af, at vi skal sætte næsen op efter specielt gode fragtrater," siger han.

SCFI, der sammensættes på baggrund af spotprisen på fragt fra Shanghai til 15 destinationer i hele verden, faldt i denne uge med 2 pct. til 890,21, viser data fra Shanghai Shipping Exchange.

"Vi er på vej ud af højsæsonen, og det er med til at tynge raterne. Grundlæggende er det udtryk for, at der er meget kapacitet i markedet," forklarer Imsgard.

"Maersk vil blandt andet skære en del i sin kapacitet, og det er der behov for for at skabe bedre balance i markedet. Det kræver, at rederierne har en meget stram disciplin, i forhold til den kapacitet de vælger at udbyde hen over efteråret, hvis raterne skal stabilisere sig."

Konkurrent sænker priserne

Erhvervsmediet Finans kunne torsdag berette, at Maersk-konkurrenten CMA CGM har skåret prisen på containerfragt mellem Nordeuropa og Asien. Prisen for transport af en tyvefodscontainer på strækningen lyder nu på 1000 dollar mod tidligere 1100 dollar, mens prisen for en fyrrefodscontainer sænkes til 1800 fra 2000 dollar.

Det kommer dog ikke nødvendigvis til at have konsekvenser for Maersk, vurderer Imsgard.

"Som udgangspunkt vil Maersk ikke følge det her, men hvis det kan ses, at kapacitetsudnyttelsen bliver for lav, bliver de nødt til at gøre noget. Kunderne skelner jo ikke mellem produktet. Hvis man skal have en fragt, så tager man den billigste - især hvis det er CMA CGM, som er et finansielt stærkt selskab."

"Et eller andet sted bliver hele industrien tvunget til at se på, om de er konkurrencedygtige. Det er Maersks opgave hver dag at have konkurrencedygtige priser, og uanset om man vil det eller ej, kan man jo ikke sætte andet end det, der er markedsprisen," siger han.

B-aktien i Maersk er fredag at finde i toppen af det danske C25-indeks med en stigning på 2,2 pct. til 9474 kr. A-aktien stiger med 2,1 pct. til 8880 kr.

