Evergreen afviser opkøbsrygter over for børsmarkedet

Det syvendestørste containerrederi, Evergreen Marine, afviser, at rederiet er på vej til at blive opkøbt. Det sker i en børsmeddelelse til børsen i Taiwan, hvor rederiet er noteret.

Reaktionen kommer efter, at Evergreen i nogle medier er blevet udråbt som et opkøbsmål for CMA CGM. Det franske containerrederi slog for nogle uger siden fast, at det definitivt har opgivet at fusionere med den tyske konkurrent Hapag-Lloyd. Ifølge CMA CGM's CEO, Rodolphe Saadé, leder rederiet dog fortsat efter opkøbsmuligheder.

Men at Evergreen skulle være på vej i hænderne på det franske containerrederi passer ikke, skriver Evergreen i børsemeddelelsen.

"Med henvisning til nylig mediespekulation omkring et muligt opkøb af EMC, var den slags meldinger ikke andet end rygter uden hold i virkeligheden," skriver Evergreen i meddelelsen.

Evergreens omsætning steg i andet kvartal til 38,29 mia. taiwanske dollar (8,11 mia. kr.) i andet kvartal fra 37,7 mia. taiwanske dollar (7,98 mia. kr.) i samme periode året før.

Selskabets bundlinje viste et minus på 1,77 mia. taiwanske dollar (370 mio. kr.) mod et overskud på 2,90 mia. taiwanske dollar (610 mio. kr.) i samme periode året før.

Evergreen Marine har ifølge analysehuset Alphaliner en markedsandel på 5,1 pct. på globalt plan, hvor Maersk er i førertrøjen og sidder på 17,9 pct. af markedet.

