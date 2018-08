Avis: HMM forventer at sejle med underskud frem til 2020

HMM forventer ikke at komme over nul på resultatsiden i de kommende par år.

Forventingen hos HMM har tidligere lydt på, at rederiet ville nå et overskud i tredje kvartal i år, men mener ikke længere, at det kan lade sig gøre på grund af de hastigt voksende brændstofpriser.

"Brændstofpriserne i de første to kvartaler steg hurtigere, end vi forventede. Vores årlige bunkeromkostninger er nu 150 mio. dollars højere end vores første estimater," lyder det fra CEO i HMM Chang-keun Yoo, skriver Fairplay.

Håbet hos HMM er nu, at rederiet kan nå et overskud i 2020.

"Jeg tror, at vi (med de brændstofeffektive nybygninger) kan få vores konkurrencedygtighed tilbage med lavere faste omkostninger i andet kvartal 2020. Det er også vigtigt, at fragtraterne bevæger sig i forhold til overordnede balance mellem udbud og efterspørgsel," udtaler Chang-keun Yoo.

Det nyeste regnskab fra HMM viste et underskud på 418,5 mia. won for første halvår i år. Det svarer til lidt over 370,4 mio. dollars. Rederiet kan dog glæde sig over, at det er en markant forbedring i forhold til samme periode af 2017, hvor tabet lå på på 805,2 mio. dollars.

Medie: HMM kan modtage milliarder i ny støtte

Sydkoreanske HMM får underskud i første halvår

Hyundai Merchant Marine bliver til HMM