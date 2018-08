Goldman Sachs roser spareøvelsen i Maersk

Goldman Sachs ser fortsat positivt på Maersks evner til at svinge sparekniven og få omkostningerne ned.

Det siger banken, der har en købsanbefaling af Maersk-aktierne, i en kommentar oven på et møde med Maersk-ledelsen, rapporterer Bloomberg News.

Goldman Sachs' analytikere forudser fortsatte reduktioner i enhedsomkostningerne, som i forvejen faldt 5 pct. i andet kvartal fra første kvartal. Samtidig vurderes rederiet at kunne fylde sine skibe mere og dermed ikke have behov for at bestille ny kapacitet.

Maerks B-aktie stiger fredag 1,4 pct. til 9236 kr. og er samlet set steget 7 pct. siden halvårsregnskabet sidste fredag. Goldman Sachs' kursmål lyder på 10.500 kr. per aktie.

