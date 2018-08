Medie: HMM kan modtage milliarder i ny støtte

Et beløb på 4,45 mia. dollars kan være på vej mod det sydkoreanske containerrederi HMM.

Ifølge en talsperson fra statsejede Korean Development Bank (KDB) er banken ved at undersøge om den sammen med landets nyoprettede shippingfond Korea Ocean Business Corporation (KOBC) skal sende finansieringen mod containerrederiet, skriver Fairplay.

Milliarderne skal bruges til at finansiere HMM's kommende megaskibe på 23.000 teu samt som ny arbejdskapital for rederiet, der for nylig præseterede endnu et underskud på 179 mio. dollars.

Containerrederiet har ifølge medier underskrevet hensigtserklæringer med Sydkoreas tre største værfter, DSME, Samsung og Hyundai Heavy Industries om 12 skibe på 23.000 teu og otte skibe på 14.000 teu. Men med de fortsatte tab hos rederiet er der brug for mere finansiering, skriver Fairplay.

Fonden KOBC blev lanceret i juli måned og planlægger at støtte bygningen af op mod 200 nye skibe.

