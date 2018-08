Maersk sender første skib på issejlads gennem Nordøstpassagen

For første gang sender Maersk nu et fragtskib via de arktiske farvande på farten mellem Asien og Europa – i første omgang som et forsøg.

Det bekræfter rederiet over for Ritzau Finans efter meldinger i medierne High North News og Financial Times.

Sejladsen bliver i første omgang kun et forsøg fra Maersk Lines side, og der er ikke i øjeblikket planer om at oprette en fast handelsrute via Nordøstpassagen.

Ruten har potentiale til at spare tid og brændstof for rederierne, da den er omkring 40 pct. kortere end at sejle via Suez-kanalen. Til gengæld stiller den strammere krav til skibenes størrelse og skrog, og den kan kun bruges få måneder om året.

Skibet Maersk Venta, der netop er færdigbygget i Kina, får lov til at foretage sin jomfrurejse via ruten med forventet sejlads gennem Beringstrædet omkring den 1. september og ankomst i Skt. Petersborg en måneds tid senere.

"Den specifikke testsejlrute vil være efter aftale med de russiske myndigheder efter grundig vurdering af isforholdene, og der vil være assistance fra isbrydere hvor nødvendigt," skriver Maersk Line i en udtalelse.

Formålet med sejladsen er at indsamle data og vurdere potentialet for at sejle gennem ruten på mere fast basis.

"I øjeblikket ser vi ikke ruten som et kommercielt muligt alternativ til vores eksisterende netværk," skriver Maersk Line yderligere.

Venta Maersk er et af de syv nye skibe, Mærsk-rederiet Seago Line for tiden er ved at tage ind i flåden. Seago dækker især de nordeuropæiske farvande, så skibene er i forvejen bygget til sejlads gennem isdækket vand på nordlige himmelstrøg.

Skibet vil på jomfrurejsen blandt andet have frossen fisk og andre varer med til Europa.

