Hapag-Lloyd køber stort ind af kølecontainere

Hapag-Lloyd opruster i sin reeferflåde med købet af 11.100 kølecontainere.

Containerne vil blive leveret fra august i år og frem til december, og rederiet vil med en eksisterende kapacitet på 91.000 reefercontainere derfor nå op på en kapacitet på over 100.000.

"Vi får meget positive tilbagemeldinger fra vores kunder for vores evne til at levere konsistent kvalitetsservice i reeferforretningen. Derudover ser vi en stigende efterspørgsel fra kunder på at transport af gods, der er sensitivt over for temperaturer. For at drage fordel fra de ekstra muligheder i det attraktive markedssegment, har vi besluttet at øge vores reeferflåde," siger director Clemens Holz fra Hapag-Lloyds divsion Reefer Products.

Hapag-Lloyds samlede flåde består af 226 containerskibe, og en samlet kapacitet for transport af containere på 2,5 mio. teu.

