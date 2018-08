Containerrater er sakket 14 pct bagud over for bunkeren

Containerrederierne har ret, når de siger, at de dyrere priser på skibsbrændstof ikke har ført til højere fragtrater.

Det konkluderer Seaintel i sit seneste nyhedsbrev.

Her har analysehuset set nærmere på forholdet mellem bunkerpriser og fragtrater og er kommet frem til, at det ikke er lykkedes for rederierne at få dækket en del af sine øgede omkostninger gennem højere priser hos kunderne.

Fragtraterne ligger nu 14 pct. lavere, end den historiske sammenhæng mellem fragtrater og bunkerpriser ellers normalt ville indikere.

"Det betyder, at vi ender et sted, hvor vi kan konkludere, at rederierne har ret, når de siger, at fragtraterne ikke er steget proportionelt med stigningerne i brændstofspriser – og at det har været realiteten de sidste 18 måneder," skriver Seaintel i sit ugentlige nyhedsbrev.

"Men vi ender også på en konklusion, hvor mismatchet kun kan ses som et resultatet af konkurrencen mellem rederierne, såvel som en realitet hvor afskiberne og ikke rederierne har været stærkest i prisforhandlingerne de sidste 18 måneder," lyder det.

Netop mismatchet mellem udgifterne til brændstof og fragtraterne var en del af forklaringen, da det tyske containerrederi Hapag-Lloyd fremlagde et underskud for første halvår på 100 mio. euro. i sidste uge.

Maersk-gruppen pegede desuden på samme forhold, da den for nylig nedjusterede sine forventninger til hele 2018.

Højere bunkerpriser rammer Yang Ming i første halvår

Hapag-Lloyd får bundlinje på minus 100 mio euro

Maersk skruer ned for forventningerne til hele året