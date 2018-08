Hyundai Merchant Marine bliver til HMM

Hidtil har Hyundai Merchant Marine ofte blot blevet kaldt HMM. Men nu vil Maersk Lines og MSC's sydkoreanske partner gøre de tre bogstaver til sit officielle navn, fortæller en talsmand hos rederiet til ShippingWatch.

"HMM planlægger gradvist at ændre sit officielle navn til HMM for at re-brande sit forretningsmæssige image og for at tage et stort spring som en af verdens førende containerrederier. Vi arbejder på at udvikle et nyt logo, som vil være klart ved udgangen af året," hedder det i mail.

HMM har ambitiøse planer om at udvide flåden, hvilket blandt andet sker med støtte fra landets regering. Ifølge analytikere af markedet er målet at kunne fremstå som et selvstændigt rederi, efter at samarbejdsaftalen med de to europæiske rederier er udløbet.

Sydkoreanske HMM forlader endnu et samarbejde med Maersk og MSC

HMM dropper atlantisk samarbejde med Maersk og MSC