Cosco ramt af hackerangreb

Opdateret den 25. juli 2018 kl. 11:40.

Containerbranchen er igen blevet mål for hackere, der giver forstyrrelser i driften.

Tirsdag blev det kinesiske containerrederi Cosco Shippings kontorer i USA ramt af et cyberangreb, der forstyrrer driften. Det skriver branchemediet Journal of Commerce (JOC).

Ifølge JOC er Coscos amerikanske afdeling ikke i stand til at kommunikere normalt med sine skibe, kunder, speditører og havne. De andre dele af Cosco-forretningen, som især er stor i Asien, er dog ikke ramt og står nu for kommunikationen.

Shippingavisen Lloyd's List beretter endvidere, at der var tale om et såkaldt ransomware-angreb, hvor hackerne kræver løsesum for informationer eller for at låse ramte systemer op. Coscos medarbejdere er blevet opfordret til at undgå "mistænkelige" e-mails.

På sin hjemmeside skriver Cosco, at lokalnetværket, telefonerne og andre systemer i USA er brudt ned, og at visse e-mailadresser også er utilgængelige. Ifølge JOC er den amerikanske afdeling ikke i stand til at kommunikere normalt med sine skibe, kunder, speditører og havne.

"For en sikkerheds skyld har vi lukket forbindelserne til andre regioner ned for at undersøge yderligere."

Cosco er verdens fjerdestørste containerrederi og på vej til at overtage tredjepladsen ved at købe en mindre spiller, OOCL.

Branchens gigant, danske Maersk Line, blev i 2017 ramt af et omfattende hackerangreb, der lagde forretningen ned i flere dage og endte med at koste mellem 250 og 300 mio. dollars (1,6 til 1,9 mia. kr.).

