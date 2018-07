Havnemyndigheder i Nigeria suspenderer fire rederier i ti dage

Opdateret tirsdag 17. juli 2018 kl. 15:54 med uddybende kommentar fra Maersk.

Danske Maersk Line og tre andre rederier måtte lørdag indstille en del af deres aktiviteter i Nigeria, efter at havnemyndighederne i det vestafrikanske land i slutningen af sidste uge annoncerede en suspendering, der omfatter i alt fire rederier.

Suspenderingen trådte i kraft lørdag den 14. juli, og i første omgang løber den over ti dage, skriver Nigerian Ports Authority (NPA) i en pressemeddelelse.

"De berørte rederier, hvis suspendering får effekt fra lørdag den 14. juli 2018, er Maersk Line, Cosco Shipping, APS og Lansal," fremgår det af meddelelsen.

Beslutningen er ifølge havnemyndighederne et forsøg på at løse lastbilchaufførers protester ved havnene Lagos Port Complex og Tin Can Island Port ved byen Apapa. Ifølge nigerianske medier har flere lastbilchauffører strejket i løbet af sidste uge, da de blandt andet er utilfredse med dårlig logistik i havnen, der er præget af trafikpropper.

I meddelelsen fremgår det desuden, at havnemyndighedernes seneste undersøgelse har vist, at selskaberne ikke har levet op til et direktiv om at købe og drive såkaldte "holding bays" - opbevaringsplads til især tomme containere.

Ifølge Nigerian Ports Authority har selskaberne enten "undladt at udnytte deres holdings bays, eller også har de ikke tilstrækkelig kapacitet til at håndtere mængden af containere".

"Den adfærd har bidraget til vedvarende overbelastning omkring Lagos Port Complex og Tin Can Island Port, som spredes til andre dele af Lagos, hvor lastbilchauffører med ingen øjeblikkelig forretning ved havnene nu parkerer deres lastbiler på ekspresvejene," fremgår det af meddelelsen.

Maersk: Vi opfylder direktivet

I en udtalelse til Ritzau Finans oplyser Maersk, at selskabet fortsætter med at samarbejde med de relevante myndigheder i Nigeria, men selskabet fortæller også, at det allerede lever fuldt op til havnemyndighedernes krav.

"Maersk Line driver i øjeblikket fire holding bays inden for Lagos-området med en opbevaringskapacitet på 8150 tyvefodscontainere (teu), hvilket svarer til mere end 50 pct. af den gennemsnitlige aflastning fra skibene og lever op til den nigerianske havnemyndigheds regler," skriver Maersk og fortsætter:

"Begrænsninger i infrastrukturen gør havnen og adgangsvejene overbelastede, hvilket begrænser flowet af containere ind og ud af havnen. At suspendere internationale rederier er ikke løsningen på denne udfordring, da det vil skade driften hos kunder i Nigeria og internationalt. Vi arbejder med Nigerian Ports Authority om at finde en løsning uden forsinkelser."

Til ShippingWatch oplyser Maersk, at rederiets skibe fik tilladelse til at lægge til kajs i de nigerianske havne i løbet af weekenden, men at de ikke måtte sejle derfra igen. Maersk fik samtidig tilladelse til at omdirigere to skibe til en anden havn i Nigeria i løbet af weekenden, lyder det.

"I går (mandag, red.) foretog myndighederne en inspektion af holding bays. Vi afventer for øjeblikket rapporten for at løse problemet og løfte suspenderingen. Så længe suspenderingen ikke løftes, vil vi operere efter beredskabsplanen, der er på plads, og omdirigere skibe til havne udenfor Nigeria," skriver Maersk i en mail til ShippingWatch.

Udfordringer med gennemstrømning

I november sidste år indgik havnemyndighederne i Nigeria, rederierne og havneterminaloperatørerne en aftale om at tilbyde "holding bays" for lastbiler og containere for at mindske overbelastningen og forbedre gennemstrømningen i havnene.

Ifølge den nigerianske udgave af The Guardian er en del af årsagen til lastbilejernes- og chaufførernes strejke også, at det militære personale, der kontrollerer trafikken i området, angiveligt afpresser dem for penge.

Derfor oplyser de nigerianske havnemyndigheder også, at det vil se undersøge anklagerne om afpresning af lastbilchaufførerne foretaget af embedsmænd fra Nigerian Navy, den nigerianske politistyrke og NPA's sikkerhedspersonale.

Samtidig forsikrer NPA, at "syndere" vil skulle stå skoleret og blive mødt af landets love, skriver The Guardian.

