Stor forskel i ratefaldet mellem store containerruter

Fraregner man olieudviklingen, så er der underliggende en stor forskel på fragtraterne, alt efter hvilken fragtrute man kigger på.

Det viser en undersøgelse foretaget af analysehuset Seaintel.

Undersøgelsen viser, at hvis man fraregner prisudviklingen i olie, som typisk vægter tungt i udviklingen i fragtraterne, så har der underliggende for Asien-Europa-ruten været et ratefald på 1,1 pct. per år fra januar 2012 til januar 2018.

Kigger man til gengæld på Stillehavs-ruten mellem Nordamerika og Asien, så har der her været et underliggende ratefald på 2,2 pct. i den samme periode – altså et dobbelt så stort fald som på Asien-Europa-ruten.

Årsagen hertil skal ifølge Seaintel findes i, at raterne på Stillehavs-ruten ikke er lige så tæt bundet op på brændstofpriserne, som det er tilfældet for raterne på Asien-Europa-ruten.

På den måde er prisdannelsen på Asien-Europa-ruten også meget drevet af de omkostninger, der er direkte forbundet med at fragte varer mellem de to kontinenter, konkluderer Seaintel.

