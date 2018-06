Danske Rederier vil have politikerne på banen efter endnu en redningsaktion

Der er behov for at udvide redningsindsatserne i EU for at aflaste handelsskibene.

Det siger Danske Rederier til dr.dk som reaktion på, at Mærsk-skibet "Alexander Mærsk" fredag reddede 113 migranter ud for Italiens kyst og nu venter på afklaring.

Den nye italienske regering har indikeret, at Italien ikke længere vil tage imod flygtninge, og det sætter handelsskibene i en kattepine.

På den ene side får de ansvaret for migranterne og flygtningenes ve og vel, fordi de efter internationale konventioner er forpligtet til at samle dem om. Men på den anden side skal de vente på klarhed over, hvorvidt migranterne må komme i land.

"Der har vi den klare holdning, at det ikke kan være rigtigt, at handelsskibene bliver taget som gidsler i en sådan konflikt, og derfor forventer vi også en løsning, så Alexander Maersk kan komme af med disse migranter hurtigst muligt," siger direktør Maria Skipper Schwenn til mediet.

Danske Rederier diskuterer både udfordringen med danske myndigheder, men appellerer også til handling fra EU, skriver DR.

Mærsk-skib redder 113 migranter ud for det sydlige Italien

Spanien vil tage imod strandet migrantskib