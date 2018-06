Fragtraterne falder til laveste niveau siden april

Spotpriserne på containerfragt ud af Kina faldt 3,4 pct. til 751,13 i denne uge ifølge rateindekset Shanghai Containerized Freight Index (SCFI).

Dermed fortsætter de sidste to ugers fald, efter at priserne ellers var steget de to foregående uger.

Indekset har bevæget sig en del, siden det var nede at vende i årets bund i 568,68 i slutningen af marts. Med denne uges fald, er indekset i det laveste niveau siden april.

SCFI-indekset sammensættes på baggrund af spotprisen på fragt fra Shanghai til 15 destinationer i hele verden og bruges som indikator på rateniveauet for de store containerrederier som Maersk Line, MSC og CMA CGM.

Set specifikt på fragt til Nordeuropa faldt raterne i denne uge med 3,2 pct. til 834 dollar per teu (20 fods container, red).

Det skriver The Loadstar og tilføjer, at rederierne søger at gennemføre en rateforhøjelse på 500 dollar per teu, begyndende fra 1. juli.

