Alphaliner: Kineserne kan presse Maersk til at ændre strategi

En solid global vækst og stigende efterspørgsel til trods kan de største rederier se frem til røde tal på bundlinjen året ud, lyder det fra en af branchens fremmeste analytikere. Samtidig bør de europæiske redere og især Maersk holde godt øje med konkurrencen fra Asien.

"Kort sagt har rederierne ikke været gode nok til at få det maksimale ud af den globale vækst. Udfordringen er fortsat udbud og efterspørgsel, og indtil man finder den balance, fortsætter problemerne. Hovedparten af rederierne kom ud med negative tal for første kvartal, og ser man på alle nøgleelementerne som fragtraterne, volumen og olieprisen, så vil det nok også være tilfældet for halvårsregnskaberne og frem mod 2019," udtalte chefanalytiker Tan Hua Joo fra analysehuset Alphaliner til ShippingWatch, efter sin tale ved årsmødet for branchesammenslutningen Container Owners Association (COA), der fandt sted tidligere i dag i Singapore.

Og situationen er primært selvforskyldt.

"Deres manglende evne til at holde styr på kapaciteten er grunden til, at vi står, hvor vi gør. Der har været en total mangel på markedsdisciplin. Udbuddet er den store udfordring, og i år forventer vi 1,4 millioner teu af ny kapacitet i form af nye skibe, hvilket er højere end de to foregående år. Så det er rederiernes jagt på markedsandele, der er skyld i den her situation," lød det fra Tan Hua Joo.

En rykker ekstra stærkt

Argumentet om, at de seneste års konsolidering for alvor har ændret branchens vilkår, holder derfor ikke, påpegede han. Bedre er situationen ikke blevet af, at antallet af skibe, der bliver sendt til skrot, er styrtdykket det seneste år.

De har nye skibe på vej, og inkluderer man fusionen med OOCL, er de i en position til at overhale CMA CGM og vil kunne udfordre de to største rederier inden for en overskuelig fremtid. Chefanalytiker Tan Hua Joo fra Alphaliner om Coscos udvikling

Så efter et par relativt gode år, ser 2018 ud til at blive yderst vanskelig for branchen. Den afgørende faktor fremadrettet bliver de enkelte rederiers vækststrategi, vurderede Tan Hua Joo. Over en bred kam vokser de største aktørers kapacitet støt, men især fra én front går udviklingen ekstra stærkt.

"Den store historie i år og de kommende år handler om Cosco. De vokser hurtigst blandt de største rederier, selv hvis man ikke medregner deres opkøb. De har nye skibe på vej, og inkluderer man fusionen med OOCL, er de i en position til at overhale CMA CGM og vil kunne udfordre de to største rederier inden for en overskuelig fremtid. Cosco ekspanderer samtidig på markeder som Afrika og Sydamerika, hvor kineserne traditionelt ikke står stærkt, men hvor man i år har gjort en stor indsats," forklarede Tan Hua Joo.

Over de næste to år sætter Cosco nye skibe i vandet med en kapacitet på hele 300.000 teu. Et omfang svarende til den samlede kapacitet for et mellemstort rederi. Cosco er i dag fire gange større end for 20 år siden, og den udvikling ser ikke ud til at stoppe.

Ifølge Tan Hua Joo har kineserne ambitioner om at udfordre de europæiske rederier. Maersk er det eneste af de største rederier, der er tilbageholdende med nye ordrer, hvilket ikke er uden risici.

"Det virker til, at Maersk holder igen, og man har sagt offentligt, at der ikke er planer om at bestille nye skibe i den nærmeste fremtid. Det ser jeg som en farlig vej at gå ned ad, fordi mange af deres rivaler – især de kinesiske – haler ind meget hurtigt," udtalte han.

