MPC Container Ships henter 50 mio dollars på børsen

Skibsejeren MPC Container Ships, der i løbet af det seneste år har købt massivt op af feedertonnage, har rejst flere penge til opkøb.

Det tyske selskab, der er noteret på børsen i Oslo, udstedte 12. juni 7,25 mio. nye aktier. Aktierne blev solgt til en pris på 54 norske kroner stykket og betød dermed en kapitalindsprøjtning på 50 mio. dollars.

"Nettoprovenuet fra aktieudstedelsen vil blive brugt til at forfølge fremtidige investeringer i containerskibe og generelle formål for virksomheden," skriver MPC Container Ships i en meddelelse til Oslo Børs.

MPC Container Ships kom for nylig med et regnskab for første kvartal i år, som viste et overskud på en halv mio. dollars. Det var en forbedring fra et underskud på 2,1 mio. dollars i fjerde kvartal 2017.

Selskabets erklærede mål er at nå en flåde på 100 feederskibe, og det er det godt på vej til. Ved udgangen af første kvartal ejede MPC Container Ships 64 skibe. Siden er fire skibe mere blevet føjet til listen.

