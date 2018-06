MSC vil sejle langsommere og droppe tabsgivende ruter

Skibene i flåden hos verdens næststørste containerrederi, MSC, skal ikke længere sejle lige så hurtigt som tidligere. Det fortæller formand og CEO Diego Aponte til Lloyd's List.

Ifølge topchefen bidrager megaskibene, som alle de store containerrederier i flere år har fået leveret, til en stigende upålidelighed i rederiets forskellige services, og det skal der gøres op med. En upålidelighed, der er blevet klaget over blandt flere af de store i branchen, hvor blandt andre Kuehne+Nagel rejste kritik over for ShippingWatch for nylig.

"Vi har besluttet at gå efter mere slow steamning og vil tilføje skibe til ruter, som vi opererer, for at forbedre punktligheden," siger Aponte til mediet.

Desuden vil tabsgivende services blive droppet i en større gennemgang af rederiets netværk.

Meldingen kommer efter dårlige resultater over hele linjen fra containerindustrien, hvor MSC dog ikke offentligør regnskabstal. MSC har taget kontakt til partneren i alliancen 2M, Maersk Line, om at tage lignende tiltag på øst-vest ruterne.

OECD udregner prisen på containerrederiernes forsinkelser

Kuehne+Nagel: Containerrederierne reagerer ikke på klager

Dykket i containerredernes pålidelighed fortsætter

Maersk Line relancerer netværk for at forbedre rettidighed