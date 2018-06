CMA CGM satser på kunstig intelligens

CMA CGM har indgået en ny aftale med iværksætterselskabet Shone om at arbejde med kunstig intelligens ombord på rederiets containerskibe.

Konkret betyder det, at den San Francisco-baserede startup får adgang til data fra CMA CGM, som de kan designe løsninger med kunstig intelligens ud fra.

"Når udviklingen er færdig, vil innovationen lette mandskabets arbejde ombord, hvad enten det drejer sig om støtte til beslutninger, maritim sikkerhed eller lods-assistance," skriver CMA CGM i en meddelelse om samarbejdet.

CMA CGM har lanceret en digital strategi for selskabet og ser samarbejdet med Shone som et led i den. Shone er en meget ny startup, grundlagt i 2017, med plan om at blive verdens førende på kunstig intelligens til shippingbranchen.

Det er kun nogle uger siden, at et andet stort samarbejde på kunstig intelligens i shippingbranchen blev annonceret. Containerrederiet OOCL og Microsoft har aftalt at samarbejde om kunstig intelligens. Konkret ved at afsætte 200 personer til i et år at undersøge, hvordan kunstig intelligens kan bruges i shipping.

