Amerikansk investor smider 500 mio dollars ekstra i Seaspan

Den amerikanske investor Fairfax Financial fordobler sin investering i Seaspan, som lejer containerskibe til rederier.

Investeringsselskabet har allerede lagt 500 mio. dollars i den Hongkong-baserede skibsejer, men øger nu sit engagement betydeligt.

I en meddelelse skriver parterne, at Fairfax har besluttet at investere yderligere 500 mio. dollars, så den samlede investering i Seaspan når op på én mia. dollars. Det svarer til lidt over seks mia. danske kr.

Pengene skal gøre Seaspan istand til at handle offensivt i den igangværende konsolidering af containerindustrien, fremgår det af meddelelsen.

Det nye kapitaltilførsel sker ved, at Fairfax indløser en række warrants på aktier i Seaspan, som blev tildelt sidste år. De vil blive indløst over fire aktiekøb, som bringer investeringen op på i alt 500 mio. dollars. Købene begynder i juli og slutter i januar 2019.

Seaspan er børsnoteret i New York og dækker over en flåde på 110 containerskibe med en gennemsnitsalder omkring fem år.

