Hapag-Lloyd varsler højsæsontillæg på fragt fra Kina

Det tyske containerrederi Hapag-Lloyd vil indføre et højsæsontillæg på ruterne fra Kina, som vil gælde alle containertyper.

Selskabet varsler et tillæg, der også kaldes Peak Season Surcharge, på 55 dollar per tyvefodscontainer (teu), fremgår det af en meddelelse. Her oplyser den tyske konkurrent til Maersk Line også, at det får effekt allerede den 1. juni.

Tidligere onsdag varslede Hapag-Llloyd også, at det vil indføre et såkaldt nødtillæg, Emergency Bunker Surcharge, på flere ruter for at dæmme op for de hastigt stigende brændstofpriser i år. Før Hapag-Lloyd havde Maersk Line, CMA CGM og MSC varslet et lignende nød-brændstoftillæg.

