Hapag-Lloyd følger med og indfører nødbrændstoftillæg

Det tyske rederi Hapag-Lloyd varsler nu også, at det vil pålægge kunderne et nødtillæg på flere ruter for at dæmme op for de hastigt stigende brændstofpriser i år.

Det oplyser selskabet i en meddelelse onsdag.

I går var der stadig tvivl om, hvorvidt rederiet ville bakke op om de andre rederiers udspil. Ifølge ShippingWatch kilder var der ingen planer om det i går, hvilket rederiet dog ikke ønskede at kommentere.

Nød-brændstoftillægget, Emergency Bunker Surcharge, bliver indført det fra 1. juli på særligt ruterne på Asien-Stillehavet. Tillægget beløber sig til 1 dollar pr. teu.

Før Hapag-Lloyd havde Maersk Line, CMA CGM og MSC varslet et nød-brændstoftillæg, men i modsætning til Hapag-Lloyds er de andre containerrederiers langt større og i visse tilfælde på op til 50 dollars pr. teu.

Tillægget har ført til heftig kritik fra afskiberne og ikke mindst en af rederiernes storkunder, Electrolux.

