HMM dropper atlantisk samarbejde med Maersk og MSC

Sydkoreanske Hyundai Merchant Marine (HMM) forlader containertrafikken på Atlanterhavet og ophører med at købe plads på skibe i Maersk Line og MSC.

Det skriver Alphaliner i sit nyhedsbrev onsdag.

HMM har et strategisk samarbejde med de to rederier i 2M-alliancen, og HMM mister dermed med sin atlantiske exit sin status om et globalt rederi, der ifølge Alphaliner defineres som et rederi, der sejler på de tre hovedruter, øst-vest kombineret med andre ruter.

HMM var det ene af to globale sydkoreanske containerrederi, indtil Hanjin Shipping gik konkurs.

Rederiet skriver i en besked til sine nordamerikanske kunder, at markedsforholdene har tvunget HMM til at koncentrere sin forretning på andre nøgleruter.

En væsentlig del af Sydkoreas annoncerede statsstøtte til nybygninger de kommende år er målrettet Hyundai Merchant Marine. HMM bekræftede tidligere i år rederiets kæmpeordre på i alt 20 nybygninger, hvor de 12 er i den absolutte megaklasse på over 20.000 teu, mens de otte er på hver 14.000 teu.

