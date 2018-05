ONE har sat sit første "lyserøde" skib i søen

Det vakte en del opsigt, da containerrederiet Ocean Network Express (ONE) afslørede sin nye grafiske identitet sidste år.

Rederiet, som er en fusion af de tre store japanske rederiers containerforretning, har nemlig valgt at både logo, containere og skibe skal bære farven magenta, som ligger et sted mellem lyserød og lilla.

Et utraditionelt valg, som fik flere i shippingindustrien til at reagere. Med et smil på læben fortalte topchef Jeremy Nixon på en konference i marts, at han er blevet kontaktet af flere kollegaer, som ville høre, hvorfor ONE's skibe dog skulle være "lyserøde".

Nu er det første magenta-farvede skib så sat i søen. På sin Facebook har rederiet lagt flere billeder op af skibet ONE Commitment, der er blevet malet om til den nye farve som det første i flåden.

Foto: Ocean Network Express

ONE Commitment er et post panamax-skib med en kapacitet på 8.500 teu. Det er bygget i 2013 og indgik tidligere i flåden hos det japanske reeri MOL, der lagde sin containerforretning sammen med konkurrenterne NYK og K Line for at skabe ONE i 2017.

Jeremy Nixon tror især på én teknologi i shipping

Nu begynder japansk containerfusion at røre på sig

Japanske redere leverer alle overskud i de første ni måneder