CMA CGM indfører også ekstra bunkergebyr til kunderne

Det franske containerrederi CMA CGM følger nu i hælene på sine konkurrenter og indfører et ekstra tillæg til kunderne, fordi den høje oliepris betyder, at det er blevet dyrere at købe skibsbrændstof.

Rederiet oplyser i en meddelelse, at det fra 1. juni og 1. juli vil indføre et nyt bunkergebyr, som bliver lagt oven i den normale fragtpris.

Der er tale om en stigning på 55 dollars per teu for almindelige containere, og 85 dollars per teu for reefercontainere.

Tidligere på ugen besluttede både Maersk Line og MSC at indføre et lignende tillæg på udvalgte ruter. For Maersk Lines vedkommende drejer det sig om 20 dollars ekstra per teu, mens MSC ikke meldt størrelsen på sit gebyr ud offentligt.

Containerrederiernes beslutning om at indføre såkaldte nødtillæg møder kritik fra shippinganalytikeren Lars Jensen. I et notat på LinkedIn påpeger han, at det mest af alt ligner en ulogisk lappeløsning.

Rederierne indregner nemlig allerede bunkerprisens svingninger i deres fragtrater, men den løsning er tilsyneladende blevet sat ud af spil i løbet af de seneste års priskrig, vurderer han.

"(....) vi er i en situation, hvor rederierne har anerkendt af den nuværende mekanisme for at opkræve ekstrabetaling for bunker ikke virker. Men istedet for at erstatte den med en ny mekanisme, så har de indført en ny mekanisme oven på den gamle, defekte mekanisme," skriver Lars Jensen i notatet.

