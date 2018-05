Hyundai Merchant Marine trækker sig fra sejlads på Iran

Hyundai Merchant Marine (HMM) stopper nu også sejlads på Iran.

HMM meddeler, at beslutningen er taget for ikke at lægge sig ud med USA og blive ramt af sanktionerne i andet led mod Iran, som USA vil genindføre fra november i år. Det skriver det sydkoreanske medie Pulse.

HMM's beslutning kommer kort tid efter, at også Maersk, MSC og CMA CGM har truffet den samme beslutning.

Da Donald Trump annoncerede, at sanktionerne bliver genindført mod Iran fra USA's side, og at landet trækker sig fra atom-aftalen, valgte Maersk Line kort efter at stoppe deres aktiviteter i landet.

"Vores tilstedeværelse i Iran er begrænset. Vi vil overvåge udviklingerne for at vurdere enhver indflydelse på vores aktiviteter og holde vores kunder direkte informeret i tilfælde af ændringer," skriver Maersk Line i en opdatering til sine kunder.

Containerrederiet var tilstede i Iran med en feederservice, som bruger tredjepartsskibe, der sejler fra Jebel Ali til Bandar Abbas og Bushehr.

I alt har Maersk Line 12 ansatte i Iran og kontorer i tre iranske byer.

