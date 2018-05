Topchef får fire år mere i Hapag-Lloyd

Rolf Habben Jansen får fire år mere i spidsen for verdens femtestørste containerrederi, Hapag-Lloyd.

Det står klart efter, at det Hamborg-baserede rederi har forlænget kontrakten med sin tyske topchef. Rolf Habben Jansens kontrakt løber nu til marts 2024, fremgår det af en meddelelse.

Det er bestyrelsen i Hapag-Lloyd, som har truffet beslutningen om at forlænge kontrakten.

"Med Rolf Habben Jansen i spidsen har Hapag-Lloyd yderligere forbedret sin position som et ledende globalt shippingselskab under udfordrende markedsvilkår og som en aktiv drivkraft i konsolideringen af industrien," udtaler bestyrelsesformand Michael Behrendt.

"Forlængelsen af hans kontrakt sikrer kontinuitet i selskabsledelsen. Vi har derfor skabt de bedste muligheder for at fortsætte den succesfulde udvikling for Hapag-Lloyd. Jeg ser meget frem til vores samarbejde," lyder det i meddelelsen.

Rolf Habben Jansen har været CEO for Hapag-Lloyd siden juli 2014. Han har en fortid i logistikselskaberne DHL og Damco.

