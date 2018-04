Analytikere: Kuehne & Nagel bekræfter stærk vækst

Selv om regnskabet fra Kuehne & Nagel ikke ændrer det store ved forventningerne til DSV's næste regnskab, så bekræfter tallene fra transport- og logistikkonkurrenten det generelle vækstbillede, som branchen befinder sig i.

Sådan lyder vurderingen fra Mikkel Emil Jensen, aktieanalytiker i Sydbank, oven på tirsdagens regnskab fra schweiziske Kuehne & Nagel, som i første kvartal løftede sit driftsoverskud, EBIT, med 12,9 pct. til 236 mio. schweizerfranc (1472 mio. kr.) sammenlignet med samme periode året før.

"Regnskabet bekræfter, at vækstbilledet er det samme. Den globale markedsvækst er det primære fundament for den vækst, der har været i 2017. Men den er også det, der skal drive det i 2018 og fremadrettet. Og det er stadig de samme tendenser, vi ser."

"Der er en lidt bedre bruttoindtjening per fragtet container, så det er jo også positivt. Så alt taget i betragtning synes jeg, at Kuehne & Nagel-regnskabet sender positive signaler, i forhold til hvad vi kan forvente os af regnskabet fra DSV," siger Mikkel Emil Jensen.

I første kvartal voksede Kuehne & Nagel med 5 pct. inden for søfragt sammenlignet med samme periode året før, mens selskabet transporterede hele 21 pct. mere i luftfragt, hvilket dog delvist skyldes opkøb. Organisk steg volumenerne knap 9 pct. i kvartalet.

Hos Alm. Brand Markets kommer volumenvæksten ikke synderligt bag på chefaktieanalytiker Michael Friis Jørgensen, som peger på, at Kuehne & Nagel har været forholdsvis aggressiv i et stykke tid og ser ud til at vokse mere end markedet.

"Vi kan så også se, at indtjeningen kun lander som forventet på trods af lidt bedre volumen og lidt bedre toplinje. Så Kuehne & Nagel er lidt aggressive og ser ud til at tage markedsandele, ligesom vi har set i nogle kvartaler. Men det slår ikke rigtig positivt ud på bundlinjen."

"Det er lidt det modsatte billede af, hvad vi har set fra Panalpina, som giver noget af forretningen fra sig, men som så prøver at øge effektiviteten. DSV forventes nok at lande lige midt imellem de to, hvis man ser på markedsforventningerne. De satser på at tage lidt markedsandele, men samtidig gøre det med en lidt bedre indtjening. Det er sådan, forventningerne ligger."

"Så alt i alt er det her ok signaler fra Kuehne & Nagel. Det kommer nok ikke til at ændre det helt store ved de forventninger, der er til DSV for første kvartal," vurderer Michael Friis Jørgensen.

DSV kommer med regnskab for første kvartal tirsdag 1. maj.

