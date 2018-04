Maersk Honam ankommer snart til Dubai

Containerskibet Maersk Honam, som blev ramt af en alvorlig brand i marts, hvor fire personer mistede livet, er nu tæt på at nå Dubai.

I en opdatering skriver Maersk Line, at skibet ventes at ligge for anker unden for havnen i Jebel Ali tirsdag. Her skal skibet stabiliseres, inden man vil forsøge at fjerne lasten om fire til fem uger.

Branden ombord på Maersk Honam brød ud 6. marts, da skibet befandt ud for Salalah i Oman. Efter to slukningsforsøg endte besætningen med at tilkalde den indiske kystvagt for at få hjælp. Fire personer mistede livet, mens 22 søfolk blev evakueret

Det er endnu ikke fastlagt, hvorfor branden brød ud. Maesk Line har sidenhen ændret retningslinjer for lastning af farligt gods, mens man afventer resultatet af undersøgelserne af ulykken.

De overleverende søfolk er siden hjem hjem og er sammen med deres familier. Der arbejdes fortsat på at identificere resterne af de fire omkomne, skriver Maersk Line i sin opdatering.

Maersk Honam er bygget i 2017 og har en kapacitet på lidt over 15.000 teu. Skaderne på skibet vil blive vurderet, mens det befinder sig i Jebel Ali havnen.

Det er selskaberne Ardent og Smit Salvage, som har stået for bjærningen af Maersk Honam.

Maersk Honam skal sejles til Jebel Ali i Dubai

Maersk Line ændrer regler for farligt gods efter ulykke

Maersk bekræfter yderligere tre omkomne efter brand