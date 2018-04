Styrket optimisme for containerrederne tre år frem

Efterspørgslen for containerrederne steg i årets første par måneder sammenlignet med sidste år. Det samme gjorde rateniveauet i kontrakterne, skriver Seaintel, der bedømt på udbud og efterspørgsel ser optimistisk for perioden frem mod 2021.

Seaintel bygger sine forventninger på, at den nuværende ordrebog forbliver, som den er i skrivende stund, og at der årligt vil blive ophugget omkring 400.000 teu. Lidt under niveauet i 2017.

Samtidig forventer analysehuset, at leveringer af 250.000 teu i år bliver skubbet til næste år. Det betyder samlet, at industrien kan forvente en stigning i kapaciteten på 5,1 pct. i år, på 2,6 pct. i 2019 og 3,6 pct. i 2020.

Det indebærer bl.a. ordren fra sydkoreanske HMM, der inden længe vil bestille 20 nye skibe, herunder de helt store containerskibe, mens også japanske ONE ventes at lægge en ordre på omkring seks 20.000 teu skibe. Til sammenligning vil efterspørgslen for den globale containerindustri stige med 5 pct.

Alt i alt indikerer tallene en bedring for markedsforholdene i 2020 og 2021, skriver Seaintel. Tre forhold kan dog forpurre udviklingen.

Et forbedret marked kan mindske ophugningen af skibe, hvilket vil sænke farten på et opsving. En stor tilstrømning af skibe i 2020 og 2021 kan også sætte en stopper for et opsving, og vælger rederne at få leveret skibe i 2018 og ikke udskyde til 2019, kan det skabe dårligere forhold i det nuværende år, skriver Seaintel.

"Det vil dog ikke tage dampen af det højdepunkt, vi ser i 2020. Det vil bare betyde et skarpere opsving i 2019," skriver analysehuset.

