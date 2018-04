Storaktionær i usædvanlig direkte kritik af Maersks ledelse

Resultaterne i rederiet Maersk Line har ikke været tilfredsstillende de seneste år, og selv om selskabet har været ramt af et hackerangreb og vanskelige markedsforhold, har driften ikke været stærk nok.

Sådan lyder det fra Claus Wiinblad, der er vicedirektør og aktiechef i pensionskassen ATP, på Mærsks generalforsamling tirsdag i København.

"Cyberangrebet sidste år var en forstyrrende faktor, og containerraterne har været under pres. Men det kan ikke forklare det hele. Når jeg ser på udviklingen i Maersk Line de seneste tre år, så har den operationelle performance ikke været tilfredsstillende," siger Claus Wiinblad.

Maersk Line nåede i 2017 et driftsoverskud (EBIT) på 744 mio. dollar, hvilket var en kraftig forbedring fra et underskud på 396 mio. dollar i 2016.

Maersk Line er dog et stykke fra sit mål om at have en EBIT-margin, der er 5 pct.point bedre end gennemsnittet i branchen, som det tidligere har præsteret.

"Det tidligere forspring på EBIT-marginen til konkurrenterne er forsvundet, og der har været lidt for mange kvartalsregnskaber, hvor resultaterne har været skuffende i forhold til analytikernes forventninger," siger Claus Wiinblad.

"På den korte bane skal det gode gamle købmandskab fungere bedre. Med andre ord kunne man sige fix the base," sagde han henvendt til Mærsk-ledelsen.

Claus Wiinblad er overordnet set positiv på Mærsks strategi, der går på at skille sig af med de oliebaserede forretninger og skabe en integreret transport- og logistikkoncern, men han efterlyser, at ledelsen er mere konkret på, hvordan strategien skal forbedre indtjeningen.

"Jeg kunne godt ønske mig, at ledelsen med tiden blev mere konkret på, hvorledes visionerne i praksis og ned i detaljen skal realiseres," sagde han.

Han peger selv flere områder, hvor Mærsk kan øge indtjening. Blandt andet besparelser i Maersk Line via øget digitalisering, ved at tage mere forretning fra speditørerne og ved at udvikle nye forretningsområder.

Afkast er skuffende

Claus Wiinblad erklærer sig desuden utilfreds med afkastet til aktionærerne de seneste år.

"Hvis vi kigger på aktiekursen siden strategiudmeldingen i 2016, har den givet et afkast på 7 pct. Det kan ikke betegnes som andet end utilfredsstillende":

"Ledelsen står med en stor udfordring i at overbevise aktiemarkedet om, at glasset er halvt fuldt og ikke halvt tomt, og at der ligger et betydeligt, uforløst potentiale i at gennemføre transformationen."

"Jeg tror, at strategien er rigtig, men jeg ser også en rigtig stor opgave i at få ledelsen og medarbejderne til at få det til at lykkes," sagde Claus Wiinblad.

