Ny forskning skaber kølecontainer med fejlfinder

Containere, der er fulde af rådden mad, fordi en kølecontainer er gået i stykker.

Det scenarie kan snart undgås for rederier og kunder med et nyt system udviklet af Rasmus Lundgaard Christensen fra Institut for Elektroniske Systemer på Aalborg Universitet i samarbejde med den danske virksomhed Lodam. Det skriver Aalborg Universitet i sit nyhedsbrev.

Lodam producerer i forvejen styringsenheder til køleenheder på reeferskibe, og i forvejen har kølecontainere installeret et SIM-kort og et system, som kan registrere fejl.

Det nye ved Rasmus Lundgaard Christensens forskning er, at han kombinerer data fra de eksisterende systemer og ud fra dem har været i stand til at kortlægge flere indikatorer, som kan give et hint om, om systemerne i en container skal udskiftes.

"Det kan for eksempel være en kompressor, der begynder at komprimere væske i stedet for gas. Sådan noget kan systemet registrere med det samme. Vi ved, at hvis en kompressor gør det, er det kun et spørgsmål om tid, før den går i stykker. Når vi har den viden, kan vi reparere containeren næste gang den er i havn, inden den går i stykker, og på den måde undgå at en værdifuld last bliver ødelagt," siger han i nyhedsbrevet.

