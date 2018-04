Ny britisk lov afslører løngab hos Maersk Line

Der er stor forskel på, hvad de kvindelige og mandlige ansatte får i løn i Maersk Lines datterselskab i Storbritannien. Rederiet har offentligjort tallene, efter en ny lov i Storbritannien tvinger virksomheder til at offentliggøre løntal for deres medarbejdere, skriver Børsen.

Af de foreløbige indberetninger fremgår det, at Maersk Lines mandlige ansatte i snit får 29 pct. mere i løn end de kvindelige.

Hos Maersk Line er man positiv over for det britiske tiltag, og ifølge Marko Mihajic, der er regional kommunikationsdirektør for Europa, skyldes forskellen blandt andet, at ledelsen domineres af mænd.

"Det er et tal, vi er nødt til at tage alvorligt, for det reflekterer virkeligheden," siger han til avisen.

Maersk Lines datterselskab er langt fra det eneste, der har et løngab mellem mænd og kvinder. Tallene fra Storbritannien viser, at 78 pct. af alle virksomhederne i snit betaler mænd højere løn, mens 13 pct. betaler kvinderne mere.

Premierminister Theresa May har kaldt løngabet for "en brændende uretfærdighed" og gjorde det sidste år til et lovkrav, at virksomheder skal offentliggøre lønstatistikker. Hun har samtidig gjort det klart, at der vil blive taget retlige skridt mod virksomheder, der ikke efterlever kravet.

Maersk vil fastholde flere kvinder med bedre barselsvilkår

Danske skibsofficerer vil undersøge omfanget af sexchikane til søs

Maersk Supplys CEO vil have flere kvindelige ledere