Aktionærer giver HMM's CEO tre år mere

CEO i Hyundai Merchant Marine C.K. Yoo har fået tre år mere på topposten i det sydkoreanske containerrederi.

På et aktionærmøde d. 30. marts i Seoul besluttede aktionærerne at forlænge hans embedsperiode med tre år frem til 2021, skriver rederiet i en pressemeddelelse.

"Alle ansatte hos HMM har en stor fornemmelse for pligt og for missionen med at være det eneste nationale oceangående rederi og vil gøre alt for at springe fremad som et af de førende globale containerrederier," udtalte C.K. Yoo i forbindelse med udnævnelsen.

Han kommenterede også på forventningerne til, at HMM snart får en flåde af megaskibe med energieffektivt design.

"Vi tror, at HMM vil opnå stor konkurrencedygtighed på omkostninger og styrke sin salgskraft," sagde C.K. Yoo.

HMM var tidligere det næststørste containerrederi i Sydkorea, mens Hanjin lå på førstepladsen. Men efter sidstnævnte gik konkurs i eftersommeren 2016, overtog HMM en stor del af Hanjins forretning. Siden da har rederiet også indgået et samarbejde med Maersk Line og MSC's 2M-alliance.

