Maersk og IBM får grønt lys til blockchain-satsning af EU

EU har nu sagt god for Maersk og IBM's joint venture, hvor de vil udvikle en platform, der skal digitalisere shippingbranchen.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra EU-Kommissionen.

"Kommissionen vurderer, at den foreslåede transaktion ikke giver bekymringer i forhold til konkurrencen som følge af det begrænsede overlap mellem joint venture-selskabets digitaliseringsløsning og virksomhedernes aktiviteter," skriver EU-Kommissionen.

De to selskabers platform er baseret på blockchain-teknologi, der groft sagt er en kæde af transaktioner, som bliver registreret og låst sammen via kryptering og dermed er mulige at se for alle parter, der for eksempel er involveret i transporten af en container.

Målet er, at den nye teknologi skal spare aktørerne i shippingindustrien for milliarder af kroner.

Maersk vil eje 51 pct. af selskabet, mens IBM sidder på de sidste 49 pct.

