CMA CGM gik frem i 2017: "En fremragende præstation"

Det franske containerrederi CMA CGM gik frem i 2017, hvor det er lykkes at omsætte de højere fragtrater til en bedre indtjening.

Både volumen, omsætning og bundlinjen tager et stort hop for rederiet, der har hovedkvarter i Marseille og er kontrolleret af den fransk-libanesiske Saadé-familie. Det fremgår af det netop offentliggjorte årsregnskab for CMA CGM.

Her kan man læse, at indtjeningen lander på 701 mio. dollars for 2017, hvilket er markant bedre end i 2016. Her viste bundlinjen et tab på 452 mio. dollars for hele året. Ifølge CMA CGM er driftsresultatet på 282 mio. dollars samtidig det bedste containersektoren i 2017.

Gruppen har lavet en fremragende præstation i 2017, hvilket igen viser relevansen af strategien og den operationelle disciplin Rodolphe Saadé, CEO, CMA CGM

"Gruppen har lavet en fremragende præstation i 2017, hvilket igen viser relevansen af strategien og den operationelle disciplin. Kvartal efter kvartal demonstrerer CMA CGM sin evne til at overgå sine konkurrenter, og årsregnskabet bekræfter gruppens position som den førende spiller i containerindustrien," udtaler formand og CEO Rodolphe Saadé i en meddelelse.

Den forberede indtjening kommer på baggrund af stigning i omsætningen. Den endte på 21 mia. dollars, 32 pct. højere end i 2016. Volumen er desuden skudt i vejret for CMA CGM, som er verdens tredjestørste containerrederi efter MSC og Maersk Line.

I alt har rederiets skibe fragtet 18,95 mio. teu, hvilket er 21,1 pct. mere end i 2016.

Har bestilt ni mega-skibe

Forklaringen på fremgangen er de bedre fragtrater i 2017, men også den fulde integration af opkøbet af rederiet APL. Det Singapore-baserede rederi har fragtet 5 mio. teu i 2017 og biddraget med 340 mio. dollars til gruppens driftsresultat.

Det er især på Stillehavs-ruterne, at CMA CGM har klaret sig godt, fremgår det af meddelelsen.

I 2017 har CMA CGM, som er en del af containeralliancen Ocean Alliance, desuden gjort sig bemærket ved at bestille ni ultrastore containerskibe med en kapacitet på 22.000 teu. Skibene bliver leveret fra 2020 og skiller sig ud fra konkurrenternes ved at sejle på det miljøvenlige brændstof, LNG.

Fremadrettet forventer rederiet, at de positive takter bliver ved.

"Momentum i den transporterede volumen i 2017 forventes at fortsætte i 2018. Gruppen burde fortsætte med at nyde godt af denne trend takket være sin globale tilstedeværelse og portefølje af brands, som dækker øst-vest, nord-syd og regionale handelsruter," lyder det.

