Endnu et Maersk-skib ramt af brand i container

Endnu et Maersk-skib er blevet ramt af en brand. Ilden er under kontrol, og ingen besætningsmedlemmer er kommet til skade.

Det oplyser Maersk Line i en meddelelse fredag eftermiddag.

Der er tale om en brand i en container på skibet Maersk Kensington. Skibet var på vej fra Salalah i Oman til Suez-kanalen, da ilden opstod i en container i et lastrum kl. 20.50 torsdag aften.

Besætningen reagerede hurtigt og udløste CO2 for at inddæmme branden. Maersk Kensington ligger nu for anker ud for havnen i Salalah, hvor det modtager assistance. Alle 26 besætningsmedlemmer er i sikkerhed.

Årsagen til branden er endnu ukendt, mens det også er uvist, hvad lasten består af.

Det er anden gang inden for kort tid, at et Maersk-skib bliver ramt af en brand. For halvanden uge siden gik der ild i et lastrum på skibet Maersk Honam i en ulykke, som kostede fire besætningsmedlemmer livet, mens én fortsat er savnet og formodes omkommet.

Maersk Line har siden ændret retningslinjer for farligt gods på sine skibe. Rederiet har dog endnu ikke offentligt bekræftet, at farligt gods var årsag til branden.

Maersk Honam var ligesom Maersk Kensington undervejs i Det Arabiske Hav, da ulykken indtraf. Foreløbigt tyder intet på, at der en sammenhæng mellem de to ulykker, oplyser Maersk i meddelelsen.

Maersk Kensington er bygget i 2007 og har en kapacitet på 6188 teu. Det sejler under amerikansk flag og indgår i flåden hos Maersk Lines amerikanske selskab, Maersk Line Limited, som løser opgaver for den amerikanske regering, herunder militæret.

Maersk Line ændrer regler for farligt gods efter ulykke

Maersk bekræfter yderligere tre omkomne efter brand

Branden på Maersk Honam er under kontrol