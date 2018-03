Seatrade overvejer at appellere ophugningsdom

Advokater for det hollandske reefer-rederi Seatrade har lige nu travlt med at gennemtrevle den store bunke dokumenter efter gårsdagens opsigtsvækkende dom mod rederiet og to direktører.

Torsdag eftermiddag blev Seatrade og to direktører dømt til at betale bøder på mellem 50.000 og 750.000 euro af Retten i Rotterdam, mens direktørerne ikke må arbejde i et rederi i et år.

Seatrade er stærkt uenig i rettens juridiske fortolkning af, at fuldt certificerede, sødygtige skibe skulle anses som skrot og vil studere dommen minutiøst. Seatrade

Ifølge dommen overtrådte Seatrade den europæiske affaldskonvention, da man overførte fire skibe fra EU til i første omgang Indien. Da skibene forlod Rotterdam og Hamborg tilbage i 2012, var det ifølge dommen meningen, at de skulle skrottes, og derfor burde de være certificeret som skrot. Det var skibene imidlertid ikke.

Hos Seatrade er man uenig i dommen, og selskabet kalder det skuffende, at retten ikke har fulgt rederiets fortolkning af de komplekse love.

"Seatrade er stærkt uenig i rettens juridiske fortolkning af, at fuldt certificerede, sødygtige skibe skulle anses som skrot og vil studere dommen minutiøst," skriver Seatrade i en meddelelse.

Har 14 dage

Over for ShippingWatch uddyber talspersonen Cor Ratings, at rederiet har 14 dage til at træffe en beslutning om, hvorvidt man vil appellere. Og det er meget sandsynligt, at Seatrade tager sagen med til appeldomstolen i Haag.

Anklagemyndigheden i Rotterdam havde krævet, at tre ledende medarbejdere blev dømt til seks måneders fængsel og en samlet bøde på 2,25 mio. euro. Den tredje direktør blev frikendt, og at de to andre undgik fængselsstraf bliver modtaget med lettelse hos Seatrade.

"På den anden side er vi overraskede og uforstående over for bøderne og bortvisningen af to direktører," skriver Seatrade.

Seatrades talsperson mener, at man bør se på ophugning af skibe i en meget bredere kontekst. Ifølge ham har anklagemyndigheden forsøgt at bruge et mikroniveau som løsning på en meget kompleks situation", siger han med henvisning til den uforsvarlige ophugning af skibe, som i dag finder sted på strandene i Sydøstasien.

"Vi kan kun løse det med international lovgivning," lyder det med henvisning til Hongkong-konventionen, som trådte i kraft tilbage i 2009, men som bare syv lande har ratificeret indtil videre.

Konventionen skal være med til at sikre bedre standarder på ophugningsværfter verden over, hvor flere ansatte i Sydøstasien i dag mister livet med at ophugge skibe op på strandene.

Har I ikke et ansvar for at overholde den europæiske affalds-konventionen?

"Jo, selvfølgelig, og det gør vi også. Sagen er, at da skibene var her, var de sødygtige, havde alle certifikater og kunne ikke betragtes som affald. Der har vi forskellige holdninger til, hvorvidt beslutningen om at ophugge skibene blev truffet i EU eller ej. Vi mener ikke, de var [i EU]. De var i internationalt farvand," siger talspersonen Cor Ratings til ShipppingWatch.

To Seatrade-direktører dømt for ophugning af fire skibe

Seatrade og CMA CGM ændrer samarbejde om kølecontainere

Reeferspecialisten Seatrade indleder dyr flådefornyelse