Fredriksens Ship Finance køber ældre feederflåde

Det børsnoterede Ship Finance International, der er en del af John Fredriksens forretningsimperium, har købt en flåde på 15 container feederskibe på mellem 1.100 og 4.400 teu. Alle skibene er på lange charterkontraker med et ledende containerrederi, oplyser selskabet uden at sætte navn på.

Heller ikke prisen er offentlig, men den var tæt på skibenes ophugningsværdi, skriver selskabet.

"Vi er meget glade for at bygge videre på vores forhold til en af verdens ledende containerrederier. Denne transaktion giver en attraktiv pengestrøm fra en stærk partner og med begrænset risici," siger Ole B. Hjertaker, CEO for Ship Finance Management i meddelelsen.

Charterkontrakterne for flåden fortsætter syv år frem fra de leveres i april måned. Skibene vente sat bidrage med omkring 20 mio. dollars årligt til selskabets driftsresultat, ebitda.

Samtidig sælger Ship Finance Management et containerskib på 1.700 teu, som har sejlet på korte kontrakter. Skibet var det eneste i selskabets containerflåde, som sejlede på korte konrtakter, og med et nyligt opsving i værdierne for containerskibe gav det god mening at sælge, siger Ole B. Hjertaker.

"Vi ser stigende muligheder for at udnytte kapital i 2018, og vi er fortsat fokuseret på at øge vores flåde og charterordrebog," siger han.

Ship Finance International ejer både tankskibe og tørlastskibe, som er på langtidsokntrakter hos søsterselskaberne Frontline og Golden Ocean.

