Seaspan overtager kinesisk investeringsselskab med 18 skibe

Canadiske Seaspan overtager det maritime investeringsselskab Greater China Intermodal Investments (GCI), der har en flåde på 18 containerskibe inklusive to nybygninger.

Verdens største rendyrkede skibsejer, som ikke driver skibene selv, har overtaget de resterende 89 pct. af aktierne fra datterselskaber af Carlyle-Gruppen samt andre minoritetsejere af GCI. De hidtidige aktionærer vil modtage samlet 330 mio. dollars i kontanter samt en udstedelse af Seaspan Series D-aktier på 50 mio. dollars.

Ifølge Bing Chen, Seaspans President og CEO øger overtagelsen selskabets fremtidige indtægter "væsentligt."

"Med GCI's flåde under vores ejerskab styrker vi nu vores partnerskaber med kunderne og gør vores skalerbare integrerede platform i stand til vedvarende vækst og fremtidig konsolidering. Da containerindustrien begynder at vise tegn på et opsving, gør vi afgørende tiltag for at udnytte interessante muligheder i vores marked."

De 18 GCI-skibe har en samlet masse på 204.000 teu bestående af skibe på 10.000 og 14.000 teu. De to nybygninger, som er med i den flåde, forventes at blive leveret i løbet af årets andet kvartal.

Den anslåede værdi af selskabet er på omkring 1,6 mia. dollars, oplyser Seaspan i en meddelelse. Værdien er inklusiv formodet gæld på omkring 1 mia. dollars samt fremtidige skibsbetalinger på 140 mio. dollars.

Med overtagelsen vil Seaspan i fremtiden have en samlet flåde på 112 skibe medregnet nybygninger.

