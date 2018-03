USA's søfartsmyndighed vil granske rederiers afgifter

Den amerikanske søfartsadministration Federal Maritime Commission (FMC) vil granske nogle af de afgifter, som containerrederier opkræver hos kunderne, når de ikke leverer containere tilbage inden for det aftalte tidsrum.

Ifølge en koalition af logistikselskaber, lastejere og vognmandsfirmaer er nogle af disse afgifter uretfærdige, fordi deres muligheder for at modtage containere med last og aflevere dem tomme tilbage ofte er uden for deres kontrol.

Ifølge Journal of Commerce vil koalitionen Fair Port Practices have USA's søfartsmyndighed til at fastsætte nogle retningslinjer for rederiernes opkrævning af disse afgifter, såkaldte detention og demurrage fees.

Medlemmerne af Federal Maritime Commission har derfor enstemmigt besluttet at gennemføre en undersøgelse af påstandene om unfair afgifter under ledelse af kommissær i FMC, Rebecca Dye, der skal aflevere undersøgelsen senest den 2. december 2018, skriver Journal of Commerce.

