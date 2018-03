Maersks håb om at finde savnede fra skib svinder

Trods en massiv eftersøgning efter de fire savnede fra det brændende containerskib Maersk Honam med flere skibe og den indiske kystvagt svinder håbet om at finde dem i live.

Det skriver Maersk Line i en opdatering torsdag middag om situationen på containerskibet Maersk Honam, der brød i brand tirsdag i Det Arabiske Hav på vej fra Singapore til Suez.

23 besætningsmedlemmer, hvoraf en indtil videre er bekræftet afgået ved døden, blev evakueret og samlet op af et andet skib, mens fire søfolk fortsat savnes.

"Eftersøgningen fortsætter, men håbet om at finde de savnede svinder. Vi er i kontakt med deres familier, der ved, at sandsynligheden for at finde deres familiemedlemmer i live falder i takt med, at tiden går," siger Søren Toft, COO i Maersk Line.

To af de fire savnede er fra Filippinerne, mens de sidste to er fra Sydafrika og Indien.

Yderligere to af de evakuerede besætningsmedlemmer er under lægebehandling som følge af deres skader, og de er blevet overført til et fartøj fra den indiske flåde, mens de resterende søfolk fra Maersk Honam er på vej til Cochin i Indien.

Flere brandslukningsfartøjer er på vej til det brændende containerskib, der befinder sig omkring 650 sømil fra den indiske kyst og 900 sømil fra Oman.

