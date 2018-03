Maersk bekræfter farligt gods ombord på brændende skib

Containerskibet Maersk Honam, der ifølge Maersks seneste opdatering fortsat er i brand i Det Arabiske Hav, har farligt gods ombord.

Det bekræfter Maersk Line over for ShippingWatch, men rederiet understreger samtidig, at det er for tidligt at sige noget om, hvad der udløste den alvorlige brand, hvor et af besætningsmedlemmerne er afgået ved døde som følge af sine kvæstelser.

De øvrige 22 besætningsmedlemmer er evakueret, mens fire fortsat savnes.

"På dette tidspunkt er der intet, der indikerer, at farligt gods er årsag til branden. Generelt er fragt af farligt gods helt normalt i henhold til de internationale regler, og Maersk har derudover strenge krav til vores kunder om oplysninger om indholdet i deres gods," oplyser Maersk Line i en mail til ShippingWatch:

"Maersk Line vil efterforske årsagen til ulykken fuldt ud og om nødvendigt tilpasse vores regler."

(Artiklen fortsætter under billedet)

Foto: Indian Coast Guard. Billederne er offentliggjort af den indiske kystvagt torsdag.

Der var knap 8.000 containere ombord på Maersk Honam, da det brød i brand tirsdag omkring 900 sømil sydøst for Oman.

Skibet var på vej fra Singapore mod Suez, da kaptajnen udsendte nødsignaler efter to mislykkedes forsøg på at få kontrol med branden.

"Der er fortsat fuld fokus på eftersøgningen af de her fire besætningsmedlemmer og på branden, hvor der er slukningsfartøjer på vej," lød det fra Maersks hovedkvarter i København onsdag eftermiddag dansk tid.

Branden synes at være brudt ud i et lastrum i skibets forreste del.

