Trump vil ramme tøj og elektronik fra Kina

USA's præsident, Donald Trump, overvejer at slå ned på kinesiske investeringer i USA samt at lægge told på en lang række produkter fra Kina. Det oplyser anonyme kilder med kendskab til sagen ifølge Bloomberg News.

Fodtøj, beklædning og elektroniske forbrugerprodukter er blandt de varer fra Kina, som kan blive pålagt en told ifølge nyhedsbureauet. Desuden overvejer finansministeriet i Washington D.C. måder at indføre en form for gensidighed med Kina om udenlandske investeringer.

Det vil indebære, siger kilderne, at USA kun vil tillade kinesiske virksomhedskøb i brancher, som amerikanske selskaber har adgang til i Kina. De mulige tiltag er angiveligt en reaktion på Kinas påståede krænkelser af amerikanske virksomheders intellektuelle rettigheder.

I august 2017 gav Trump grønt lys for at igangsætte en undersøgelse, der skal fastslå, om Kinas handelspolitik skader amerikanske virksomheders innovation og udvikling af nye teknologier.

En officiel meddelelse om undersøgelsen ventes ifølge Bloomberg News i de kommende uger.

I forvejen er Donald Trump på kant med Kina og andre af USA's handelspartnere på grund af et udspil om at lægge told på stål og aluminium, der importeres til USA.

Kina har i lighed med EU advaret mod en sådan told og gjort det klart, at der vil komme et modsvar, hvis Trump indfører tolden. Også topfolk i Det Republikanske Parti er modstandere af Trumps forslag, som frygtes at kunne udløse en handelskrig.

EU gør klar til handelskrig med USA over høje toldtariffer

I et slag mod den fløj i Det Hvide Hus, som er modstandere af protektionisme og tilhængere af frihandel, har Donald Trumps øverste økonomiske rådgiver, Gary Cohn, tirsdag valgt at forlade sin stilling.

Cohn har forsøgt at overtale Trump til at opgive tanken om told på stål og aluminium, sagde kilder mandag til Bloomberg News.

Nyheden om Cohns fratrædelse har svækket den amerikanske dollar og aktiefutures.

Maersk advarer mod handelskrig efter amerikansk melding om høj told

Trump åbner for undtagelser i toldmur

Trumps planer om tårnhøj told truer dansk shipping

Morgan Stanley nedtoner risikoen for shipping med ny brand-told