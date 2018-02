Seaspan vendte underskud til plus i 2017

Canadiske Seaspan kom ud af 2017 med et overskud på 175,2 mio. dollars. Det var en betydelig forbedring fra 2016, hvor resultatet var et underskud på 139 mio. dollars.

Overskuddet blev genereret ud fra en omsætning på 831,3 mio. dollars, hvilket var en anelse lavere end 2016, hvor omsætningen lå på 877,9 mio. dollars.

I regnskabet kalder bestyrelsesformand for Seaspan David Sokol 2017 for et "vigtigt og afgørende" år for selskabet, og selskabet ser lyst på fremtiden.

"Vi er glade for at have startet 2018 med en investering på 250 mio. dollars fra Prem Watsa-ledede Fairfax og opkøbet af to secondhand feederskibe chartret ud til Maersk. Vores transaktion med Fairfax, så vel som vores succes med at udvide forholde til verdens største containerrederi understreger Seapans førende position inden for industrien og skærpede strategiske fokus," udtaler David Sokol.

