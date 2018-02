Tidligere Maersk-chefer lancerer ambitiøst Bitcoin-selskab

Foto: Port of Rotterdam

En række højtstående profiler fra den internationale containerindustri med rødder i Maersk Line lancerer nu det første Bitcion-baserede projekt, der blandt andet skal gøre op med den milliarddyre transport af tomme containere, de såkaldte grå bokse.

Blandt initiativtagerne er bl.a. Jesper Præstensgaard, der med en fortid i både Maersk Line og Hapag-Lloyd i dag er partner og direktør i konsulentvirksomheden Humanostics. En anden deltager er Franck Kayser, der har en baggrund i Maersk Line og UASC og indtil for nylig var COO i verdens tredjestørste containerrederi CMA CGM.

Endelig er stifteren og selskabets CEO, Peter Ludvigsen, tidligere Maersk- og UASC-chef.

Projektet, Global Shared Container Platform, har været undervejs i længere tid og har bl.a. opnået støtte af den Danske Maritime Fond, men går nu ifølge ShippingWatchs kilder i luften bl.a. med en blåstempling fra Kammeradvokaten.

Forrretningsideen, der bl.a. er blevet udviklet på det nye iværksætterhus Pier47 i Københavns Havn, går kort fortalt ud på at registrere alle containere i verden på en platform, som deltagerne - rederierne - ved at betale Bitcoins så kan byde ind på.

I dag fragter containerrederierne millioner af tomme containere retur, fordi man ikke ønsker at anvende konkurrentens container, selvom det måske er den, der er lige for, hvis man har brug for kapacitet i en konkret havn.

Ressourcespild

ShippingWatch har før beskrevet det milliardstore spild af ressourcer, der finder sted, fordi rederierne ikke har kunnet blive enige om en model for at poole containerne sammen globalt. Containerrederierne har ved flere lejligheder diskuteret, hvordan man kunne komme de grå containere til livs, men hidtil har man ikke fundet en løsning,

Idemændene bag den nye platform vurderer, at der er et potentiale for besparelser på op imod seks mia. dollars om året.

Den digitale betalingsenhed, som vil få betegnelsen Container Platform Token, skal anvendes af brugerne, når de vil sikre sig en container til en fragt. Samtidig betyder Bitcoin-konceptet, at projektet er helt uafhængigt af banker, da det er dem, der køber Bitcoins, der investerer i projektet. Samtidig vil betalingsmidlet givetvis også på sigt kunne anvendes i andre dele af transportkæden.

Ifølge ansøgningen til Den Maritime Fond er målene følgende for projektet:

"Effektivisering inden for "landtransport/intermodal" området igennem triangulering, dvs. umiddelbar genanvendelse af tomme importcontainere til eksport og reduktion af tom container positionerings udgifter for containerlinjerne. I tillæg hertil vil der være besparelser opnåelige igennem en reduceret containerflåde globalt (25 millioner enheder) og administrativ effektivisering ved etablering af containerpools for megaalliancer, enten enkeltvis eller i grupper."

DSV og konkurrenterne kæmper om digitalisering

Iværksætter vil lancere kryptovaluta til containerindustrien

Maersk-direktør: Derfor er vi en digital pioner i shipping