MOL i nyt russisk samarbejde om sejlads på Nordøstpassagen

Japanske MOL har allerede sejlet med isklassede LNG-tankskibe på Nordøstpassagen, og de erfaringer skal udnyttes i et nyt samarbejde mellem rederiet og de russiske myndigheder.

MOL har underskrevet en samarbejdsaftale, memorandum of understanding, med afdelingen Far East Investment and Export Agency, der hører under det russiske ministerium for udvikling af Fjernøsten.

Samarbejdet skal være med til at teste og udvide sejladsen på Nordøstpassagen.

"For handlen mellem Europa og Asien, sammenlignet med den traditionelle rute på Suez-Kanalen, er Nordøstpassagen en meget kortere distance, som betyder kortere tid og lavere omkostninger og CO2-udledninger for transporten. Det forventes derfor, at der vil være en stigning i handlen med varer udover energiressourcer på Nordøstpassagen i fremtiden," fremgår det af en pressemeddelelse fra MOL.

I meddelelsen udtrykker den russiske minister for Fjernøsten Alexander Galushka også, at samarbejdsaftalen om sejladsen på Nordøstpassagen vil være med til at styrke de økonomiske forbindelser mellem Rusland og Japan.

