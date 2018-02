Maersk forberedt på konkurrence fra Amazon

A.P. Møller-Mærsks containerrederi Maersk Line er helt på det rene med, at det risikerer konkurrence fra store internetbutikker som Amazon og Alibaba, hvis ikke rederiet tilpasser sig til selskabernes krav til forsyningskæden.

Derfor arbejder rederiet også med at udvikle sin service, så den lever op til de store kunders forventninger.

Seaintel: Maersk og IBM's succes står og falder med industriens deltagelse

Det fortæller administrerende direktør Søren Skou i et interview med Bloomberg News.

"Hvis vi ikke gør vores arbejde ordentligt, er der ingen tvivl om, at store, stærke selskaber som Amazon vil se på, om de kan gøre det bedre selv," siger Søren Skou i interviewet.

Truslen fra Amazon var ifølge Bloomberg et tema på aktiemarkedet i sidste uge, hvor store pakkeselskaber som Fedex og UPS faldt på forlydender om, at Amazon pønser på selv at stå for flere af pakkeleverancerne ud til forbrugerne.

Containerrederierne bør derfor også være opmærksom på, om Amazon står på spring til at overtage en større del af kontrollen med forsendelserne til havs. Og her handler det for Mærsk ikke bare om smidige forsendelser til tiden, siger Søren Skou.

De store internetbutikker som Amazon ønsker også bedre indblik i forsendelserne for at kunne styre deres egen forsyningskæde så effektivt som muligt.

Maersk og IBM i nyt digitalt samarbejde

Mærsk er derfor i færd med at digitalisere hele området og er blandt andet gået sammen med IBM for at udvikle en ny digital handelsplatform globalt.

Platformen, som er udviklet ved hjælp af den såkaldte blockchain-teknologi, skal hjælpe virksomheder med at flytte og spore gods digitalt på tværs af grænser.

"Amazon er ikke interesseret i telefonopkald og e-mail – de går efter en elektronisk og digital tilkobling, så de kan agere på egen hånd," siger Søren Skou, der peger på, at Amazons ønsker dermed matcher Maersks Lines strategi.

Ny digital rapport advarer: Det er nu eller aldrig for rederierne

Sådan kan blockchain gøre livet lettere for shipping

Maersk går med som investor i ny digital handelsplatform